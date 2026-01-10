No começo da década de 1990, a comunidade do entorno do Setor Urias Magalhães, na região Norte de Goiânia, recebeu do governo estadual de Goiás o benefício do Ginásio de Esportes para o setor, localizado na área pública das ruas Sergipe e Rondônia do Loteamento Panorama Parque. Denominado Ginásio de Esportes do Urias Magalhães, o local está em completo abandono pelo menos desde 2020, sendo tomado por resíduos sólidos, fezes e restos de roupas, colchões e até mesmo instrumentos utilizados para o uso de drogas. O cenário contrasta com a situação das demais 15 estruturas esportivas do Estado em Goiânia, que estão cedidas, em reforma ou reformadas ou com programas de iniciação esportiva.\nNo caso do Urias Magalhães, a situação passa por um indefinição em relação à cessão do espaço para o Atlético Clube Goianiense, que manifesta o interesse em tomar conta do local como parte de sua agremiação esportiva. Porém, as tentativas de acordo entre as partes não foram finalizadas nos anos anteriores. Segundo a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Seel), as atividades esportivas estão de fato paralisadas no local e que o processo de cessão ao clube de futebol está em análise. O Atlético confirma que possui interesse institucional na utilização do espaço, que está situado em frente ao seu Centro de Treinamento (CT), construído também em área pública municipal cedida ao clube.