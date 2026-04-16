O ginecologista Marcelo Arantes E Silva é suspeito de praticar crimes sexuais contra cinco vítimas, que têm idades entre 25 e 45 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), as ações ocorreram durante exames e consultas em clínicas particulares de Goiânia e Senador Canedo, entre 2017 e 2026. Ainda conforme a investigação, o médico realizava exames sem luva e chegou a praticar sexo oral em uma das mulheres.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do ginecologista até a última atualização desta reportagem. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou que o registro do médico foi suspenso por ordem judicial. Também disse que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos são apuradas e tramitam em total sigilo (leia a íntegra ao final do texto).\nA investigação foi iniciada em março deste ano, após a denúncia de três vítimas que se conheciam. O primeiro crime ocorreu em Senador Canedo, na Região Metropolitana da capital, em 2017. O restante dos casos aconteceu em Goiânia, sendo um em 2020, dois em 2025, e o último em 2026.