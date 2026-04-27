O médico ginecologista Marcelo Arantes e Silva, de 50 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra 23 pacientes em Goiânia e Senador Canedo, ganhava a confiança delas antes de cometer os crimes sexuais, segundo a polícia. A delegada do caso, Amanda Menuci, explicou que ele aproveitava o ambiente clínico para deixar as vítimas em uma condição de vulnerabilidade. Marcelo está preso preventivamente e teve o registro profissional suspenso.\nComeçava com toques sutis, comentários inoportunos e depois ele partia para os atos libidinosos em si. Manipulava uma parte íntima enquanto fazia exame. Em outra, realizava exames de toques desnecessariamente. Então, ele tinha essa conduta que não restam dúvidas da finalidade libidinosa", explicou Menuci.\nEm nota, a defesa do ginecologista disse que a prisão é desnecessária e que tem plena confiança de sua inocência. Também afirmou que Marcelo está contribuindo com a Justiça (leia na íntegra ao final do texto).