Ginecologista Marcelo Arantes e Silva (Divulgação/Polícia Civiil)\nO ginecologista Marcelo Arantes e Silva, preso suspeito de crimes sexuais contra pacientes em Goiânia e Senador Canedo, mandou mensagem para uma das vítimas questionando se houve 'mal-entendido' após uma consulta em Goiânia, informou a delegada Amanda Menuci em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (24). Até o momento, 23 mulheres procuraram a polícia para denunciar o ginecologista que teve o registro médico suspenso por ordem judicial. A Polícia Civil explicou que os crimes investigados configuram estupro de vulnerável.\nNão raras vezes, ele pegava o telefone da vítima, que já é uma conduta suspeita porque normalmente quem faz isso são as secretárias e não o próprio profissional, para cerceá-la, para não deixar dúvida de que ficaria impune. Temos relatos de vítimas de que ele pegou o celular, salvou o contato dele no celular dela e o dela no dele e depois entrou em contato. Ela contou que, depois de ter manuseado as partes íntimas dela, tocado libidinosamente, fazer todo tipo de comentário pejorativo, mandou mensagem perguntando se estava bem e que gostaria de saber se não havia ficado nenhum mal-entendido. Se tivesse algum lastro do que ele fez, ele não precisaria mandar esse tipo de mensagem”, explicou a delegada.