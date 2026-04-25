Ginecologista Marcelo Arantes e Silva (Divulgação/Polícia Civiil)\nO ginecologista Marcelo Arantes e Silva, preso suspeito de crimes sexuais contra pacientes em Goiânia e Senador Canedo, se aproveitava da inexperiência de pacientes em primeira consulta para cometer os crimes, segundo a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo, Gabriela Moura. O ginecologista teve o registro médico suspenso por ordem judicial e deve responder por estupro de vulnerável. Ele passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (24) e segue preso.\nA gente tem vítimas de idades muito variadas. Desde 18 a 45 anos, mas a gente percebe que ele aproveitava alguns momentos de vulnerabilidade. Algumas muito jovens, na primeira consulta ginecológica. Ele se aproveitava de alguns exames de toque para poder mascarar atos libidinosos”, explicou a delegada.