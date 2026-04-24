O ginecologista Marcelo Arantes e Silva, de 50 anos, preso na última quinta-feira (23) por suspeita de crimes sexuais em Goiânia, teve o número de denúncias ampliado. Até a manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Civil confirmou que o médico é investigado por abusos contra 23 mulheres — 10 da capital e 13 de Senador Canedo. Segundo os relatos, os crimes ocorriam sob o pretexto de exames ginecológicos e, em alguns casos, o suspeito mantinha contato com as vítimas por mensagens após as consultas.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do médico para um novo posicionamento acerca das novas acusações, e a defesa manteve o mesmo comunicado já enviado (leia íntegra da nota ao final desta reportagem).\nAo POPULAR, a delegada responsável pelo caso, Amanda Menuci Petelinkar, contou que uma das vítimas se tratava de uma gestante. A grávida passou a gravar as consultas após desconfiar da conduta do ginecologista. O investigado de cometer crimes sexuais durante consultas atua como ginecologista há cerca de 30 anos, e os relatos apresentam forte semelhança entre si.