Ginecologista Marcelo Arantes e Silva (Divulgação/Polícia Civiil)\nO ginecologista Marcelo Arantes e Silva, de 50 anos, se tornou réu por estupro contra vulnerável de 15 pacientes, após a Justiça aceitar denúncias apresentadas pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). Conforme a promotoria, as penas somadas podem ultrapassar 200 anos de prisão. O acusado está preso preventivamente.\nA defesa do médico afirmou ao POPULAR que há uma distorção sobre o número de denúncias. Os advogados sustentam que "na verdade, tem-se apenas uma recente e outra oferecida há semanas, referente à investigação de 2017". A defesa acrescentou que há um "alarde midiático" por parte das autoridades publicas: "sabemos que a espetacularização de processos serve apenas para a imposição de suplícios morais aos investigados" (veja a nota completa no final).