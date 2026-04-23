O ginecologista Marcelo Arantes e Silva, suspeito de praticar crimes sexuais contra pacientes em clínicas de Goiânia e Senador Canedo, foi preso nesta quinta-feira (23), informou a Polícia Civil. Segundo a PC, o médico é investigado por estupro de vulnerável durante atendimentos nas duas cidades.\nAo POPULAR, a defesa do médico informou que ele foi preso em sua casa, na capital, e que "entende como desnecessário o deferimento do pedido de prisão".\nPrimeiramente, porque tem plena confiança em sua inocência. Em segundo lugar, porque ele já se afastou do exercício da profissão e tem contribuído integralmente com a Justiça em todo o curso da investigação", disse, em nota (leia na íntegra ao final da matéria).\nConforme a polícia, as investigações apontam que os crimes ocorreram tanto na capital quanto na cidade vizinha. Em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, 12 vítimas já foram confirmadas, segundo a PC.