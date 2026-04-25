O médico ginecologista Marcelo Arantes e Silva, de 50 anos, preso na quinta-feira (23) depois que a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) recebeu 18 novas denúncias de estupro de vulnerável, soma 23 pacientes que afirmam terem sido estupradas por ele em seu consultório. As vítimas têm entre 18 e 45 anos de idade. A investigação já o considera um predador sexual e espera que surjam novos relatos. Ele passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (24) e segue preso.\nDurante a audiência, Marcelo relatou que estava em casa, com a esposa e a filha de 9 anos, quando a polícia chegou, por volta das 16 horas de quinta. A prisão preventiva foi determinada pela 2ª Vara Criminal de Senador Canedo. A investigação havia pedido a detenção do médico há cerca de dez dias, quando havia cinco denúncias contra ele, mas a justiça de Goiânia negou e determinou medidas cautelares, como a suspensão do registro médico.