Trecho em obras na GO-060, no sentido Trindade a Goiânia (Cristiano Oliveira/Goinfra)\nPara evitar os congestionamentos causados pelas obras de recuperação asfáltica na GO-060, entre Goiânia e Trindade, os motoristas devem priorizar rotas alternativas pela GO-469 ou por Abadia de Goiás. A orientação é da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que mantém interdições parciais em diferentes trechos da rodovia até o final de abril.\nNo momento, os trabalhos concentram-se no sentido Trindade-capital, com bloqueios escalonados que exigem atenção redobrada dos condutores.\nAs intervenções fazem parte de um investimento de R$ 66 milhões do governo estadual para a restauração de 33 quilômetros da via, incluindo melhorias na drenagem e sinalização. Atualmente, o fluxo no quilômetro 14 ao 9 está sendo desviado para a pista contrária, operando em sistema de contrafluxo.