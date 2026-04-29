GO-469, BR-060 e GO-070 são rotas alternativas para quem deseja fugir da Rodovia dos Romeiros (Frederico Augusto/Governo de Goiás)\nO início de uma nova fase de obras na GO-060 vai alterar o tráfego na saída para Trindade nos próximos dias. Com a conclusão das obras no sentido Trindade-Goiânia prevista para a primeira quinzena do mês, o Governo de Goiás iniciará uma nova etapa de restauração na pista oposta. O cronograma prevê interdições em trechos de até cinco quilômetros, começando pelo Viaduto Portal da Fé.\nCom a nova fase, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) alerta que os motoristas que circulam pela rodovia devem redobrar a atenção. As obras no sentido Trindade-Goiânia estão no último trecho, indo do Pite Clube ao viaduto da Avenida Castelo Branco, e devem ser finalizadas ainda na primeira quinzena de maio.