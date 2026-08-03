Trecho interditado na GO-403, para quem vai de Goiânia para Senador Canedo (Reprodução/TV Anhanguera)\nA rodovia GO-403, que liga Goiânia a Senador Canedo, permanece interditada no sentido ao município vizinho após o tombamento de um caminhão carregado com biodiesel no último sábado (1º). O acidente resultou no derramamento de combustível diretamente no Rio Meia Ponte. Conforme mostrou o repórter Guilherme Barbosa, da TV Anhanguera, apesar do caminhão ter sido retirado, a pista continua bloqueada devido à grande quantidade de óleo remanescente, o que torna o asfalto escorregadio.\nComo alternativas, os motoristas podem utilizar três rotas. A primeira é pela GO-537, com entrada pelo Jardim das Oliveiras. Outra opção é acessar o município pela Vila Galvão, para quem vem da região dos condomínios, seguindo pela Avenida Progresso. Também é possível entrar em Senador Canedo pela Avenida São Paulo. As informações sobre os desvios foram apuradas pela repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás.