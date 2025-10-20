-GOIANA_MORDIDA_ESTUPRO_PARIS (1.3326374)\nA goiana Jhordana Dias, de 26 anos, denunciou que sofreu uma tentativa de estupro e ainda foi atacada pelo agressor no rosto com uma mordida, em metrô de Paris, na França. Um vídeo enviado pela família mostra o instante em que uma passageira, que ouviu os gritos de socorro de outro vagão, foi até a cena e impediu o suposto crime (veja o vídeo acima).\nO caso aconteceu na manhã do dia 16 de outubro em um RER C, um trem da região da capital francesa, entre as estações de Choisy-le-Roi e Villeneuve-le-Roi, conforme relatou o irmão dela, Cícero Júnior, ao POPULAR. Segundo ele, o agressor teria se aproveitado do fato de ela estar sozinha no vagão a para atacar.\nEle bateu no rosto dela, tentou enforcá-la, abaixou a calça dela e colocou a mão nas partes íntimas e nos seios, com clara intenção de estuprá-la. Minha irmã gritou por socorro enquanto tentava se defender e se livrar dele”, relatou.