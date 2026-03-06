Uma goiana identificada como Letícia Alves de Oliveira, morta no Canadá, foi vítima de uma hipotermia, segundo relato da família, que detalhou que a investigação foi feita pela polícia forense do Canadá e comunicada pelo Interpol. A informação também foi confirmada pela ONG Unidentified Human Remains Canada, que noticiou que o corpo de Letícia foi encontrado por caçadores em uma floresta de Quebec.\nA jovem desapareceu no final de 2023 e foi encontrada na cidade de Coaticook, no Canadá, em 2024, mas a confirmação da identidade de seu corpo só foi feita nesta semana. O teste de DNA realizado por um grupo de legistas de Quebec confirmou que o corpo encontrado é da Letícia.\nO laudo foi entregue à família apenas agora, quase dois anos após o corpo ter sido encontrado. Segundo o documento laboratorial, o material genético coletado nos restos mortais apresentou concordância absoluta com o perfil da brasileira registrado no banco de dados do Federal Bureau of Investigation (FBI).