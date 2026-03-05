A goiana Letícia Oliveira Alves, de 38 anos, que foi encontrada morta em uma área de floresta na cidade de Coaticook, no Canadá (CAN), estava no país como missionária, contou o primo. Letícia Oliveira era formada em Química pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e possuía mestrado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O laudo de identificação por DNA feito pela polícia canadense só foi entregue nesta semana à família da brasileira. A causa da morte ainda não foi determinada pelas autoridades do país. O irmão dela, Frederico Alves Oliveira, disse que o caso foi arquivado.\nTem muitas informações contraditórias que as autoridades nos passaram todos esses anos... As autoridades não escutaram nosso grito de socorro”, lamentou Frederico ao repórter Vinícius Silva, do G1 Goiás.\nFrederico Alves de Oliveira completou que ela era muito amada pela família e que seus últimos anos foram dedicados ao trabalho missionário. 'Letícia sonhava alto. Sonhava em terminar seu doutorado. Sonhava em viver num mundo menos intolerante', disse o irmão.