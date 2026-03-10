Lueny Santos ainda não tem certeza se conseguirá embarcar no dia marcado (Reprodução/Instagram de Lueny Santos)\nUma goiana que passou as férias na Ásia enfrenta dificuldades para voltar ao Brasil. A planejadora financeira Lueny Santos, de 31 anos, que agora está na Indonésia, tinha retorno marcado para segunda-feira (9), com chegada prevista dois dias depois. Mas, em meio à escalada do conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã, seu voo foi cancelado, e ela só conseguiu remarcar a passagem para o dia 18.\nSegundo Lueny, o trajeto original previa conexão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, mas o voo foi suspenso diante das restrições e mudanças no tráfego aéreo na região. “Não consegui voltar porque o meu voo passaria por Abu Dhabi e foi cancelado”, relatou.\nDesde o início das tensões no Oriente Médio, aeroportos da região passaram a operar com restrições ou chegaram a suspender parte das operações, o que tem provocado atrasos e cancelamentos em diversas rotas internacionais.