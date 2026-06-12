-POP_NOIVA_MARATONARJ_120626 (1.3421230)\nA goiana Roberta Rodrigues, de 33 anos, que ficou tetraplégica cinco vezes e se recupera de uma crise enquanto convive com uma doença autoimune rara, foi surpreendida com um pedido de casamento após percorrer os 5km da Maratona do Rio (assista ao vídeo acima). A fisioterapeuta disputou a prova na cadeira de rodas junto ao noivo Nicael Macedo.\nEm um post nas redes sociais, Roberta afirma: “Eu queria realizar o sonho de correr na maratona do Rio. Mas Deus, na sua infinita bondade, me fez conhecer um homem que, além de namorado, se tornou “minhas pernas” e me trouxe para viver esse sonho. Como se não bastasse, Deus ainda me fez viver outro sonho. Eu fiquei NOIVAAAAAA na Maratona do Rio 2026”.\nGoiana que ficou tetraplégica cinco vezes se emociona na disputa do Circuito Mulher Unimed