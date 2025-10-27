-GOIANA_MORDIDA_ESTUPRO_PARIS (1.3326374)\nA goiana que sofreu tentativa de estupro em metrô de Paris teve uma crise de choro ao depor após a prisão de suspeito, disse o irmão dela, Cícero Júnior. Segundo ele, Jhordana Dias esteve na delegacia na manhã de sábado (25) para fazer o reconhecimento do homem (veja vídeo acima da agressão).\nAo g1, Cícero contou que o testemunho da irmão foi interrompido várias vezes devido ao estado emocional dela. Na delegacia, Jhordana teve que reconhecer o suspeito em fotografias de vários suspeitos, neste momento, além de chorar, ela gritou de desespero.\nO testemunho dela teve que ser interrompido várias vezes devido a essa forte emoção. Ela chorava bastante, entrou em crise. Ela gritava de desespero, principalmente no momento em que foram mostradas as fotos (do suspeito)", revelou Cícero.