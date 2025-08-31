Maria do Carmo da Silva com o filho recém-nascido e Gabriel Victor Hugo atualmente (Reprodução/TV Globo e Arquivo pessoal/Maria do Carmo da Silva)\nHá 24 anos, a professora aposentada Maria do Carmo da Silva, de 65 anos, foi protagonista de uma história inusitada e virou notícia no país após ter o bebê confundido com um tumor. À época, a goiana morava no Pará e voltou para Goiás em busca de tratamento. Maria do Carmo só descobriu que, na verdade, se tratava de uma gravidez ao entrar em trabalho de parto aos 40 anos. Ao POPULAR, ela contou como foi sair de um pesadelo para a realização de um sonho com o nascimento do filho Gabriel Victor Hugo da Silva, de 24 anos.\nPara mim, ele representou e representa a chance de uma nova vida cheia de graça! Me fez sentir viva e motivada a prosseguir. Milagre! Somos gratos por Deus ter enviado ele com saúde, sem nenhuma sequela porque ele tinha passado da hora de nascer e estava com o cordão enrolado no pescoço ”, afirmou a professora.