-Vídeo do reencontro de mãe e filha (1.3338513)\nUma goiana de 40 anos, moradora de Goianésia, no Entorno do Distrito Federal, reencontrou a mãe após 38 anos sem vê-la. Regiane Cardoso de Oliveira contou em entrevista ao POPULAR que aos 4 anos de idade perdeu totalmente o contato com Janailda Cardoso Sousa, de 68, sua mãe. A mulher viajou de ônibus até Belo Horizonte, em Minas Gerais, somente com uma foto da mãe mais jovem, e um desejo imenso de encontrá-la. Regiane compartilhou com a reportagem o vídeo do reencontro. O registro mostra as duas bastante emocionadas se abraçando na porta da casa de Janailda (veja acima).\nEu fui para Minas [Gerais] na quinta-feira [13], só com uma foto e dois endereços, sem conhecer ninguém. Cheguei na rodoviária e Deus foi colocando anjos na minha vida para me levar até ela”, contou Regiane.