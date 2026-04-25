Uma goiana que não quis se identificar sofreu um golpe de brasileiros ao tentar conseguir documentação para regularizar a estadia nos Estados Unidos. Segundo ela, o prejuízo foi de cerca de R$ 9 mil, pagos em dólar. De acordo com a polícia, a empresa Legacy Immigra, localizada na Flórida, agia por meio de um escritório de advocacia e realizava esquemas de fraudes e extorsão. Quatro brasileiro foram presos no país suspeitos de atuar no esquema.\nOs presos são Vagner Soares de Almeida, sua esposa Juliana Kalucci, Ronaldo Campos e Lucas Trindade Silva. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles e da empresa até a última atualização desta reportagem.\nO caso chegou até a polícia por meio de uma denúncia em setembro do ano passado. A empresa era suspeita de receber altas taxas por processos de regularização de imigrantes sem nunca abrir de fato os processos.