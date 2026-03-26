-GOIANAS PRESAS ALEMANHA GOL (1.3391112)\nKátyna Baía e sua companheira Jeanne Paolini, as goianas que foram presas na Alemanha após terem as malas trocadas por bagagem com droga, cobram da companhia aérea Gol uma indenização de R$ 10,75 milhões para cada uma. Ao POPULAR, a advogada Luna Provázio disse que o montante está de acordo com o valor mínimo sugerido pelo Ministério Público Federal (MPF), no processo criminal para a reparação dos danos morais e materiais sofridos pelas vítimas. Conforme o relato de Kátyna, a empresa nunca buscou realizar um acordo com o casal após o episódio (veja o vídeo acima).\nO POPULAR entrou em contato com a Gol, que respondeu que não irá comentar sobre o caso.\nAs investigações da Polícia Federal (PF) revelaram que a operação criminosa foi viabilizada por uma funcionária da Gol, que utilizou sua credencial e conhecimentos para fraudar o sistema de despacho. Segundo o inquérito, o esquema contou com a participação de falsas passageiras que simularam o check-in, permitindo que malas contendo cocaína recebessem etiquetas com os nomes das vítimas e fossem enviadas à área restrita do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.