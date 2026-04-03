O Plano Municipal de Mudanças Climáticas para Goiânia, com determinações a respeito das adaptações da cidade frente aos problemas gerados pelas alterações no meio ambiente verificadas nos últimos anos, está em processo de elaboração. Faz parte deste processo a adesão de Goiânia à iniciativa AdaptaCidades, vinculada ao Programa Cidades Verdes Resilientes, do governo federal. O termo foi assinado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) e designa a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) como a entidade responsável pela operacionalização das atividades no âmbito local.\nA iniciativa é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com suporte dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e das Cidades. O objetivo central é o fortalecimento das capacidades institucionais para a formulação de políticas de adaptação e resiliência, ou seja, serão feitas capacitações de servidores municipais para realizar políticas públicas de modo a evitar ou diminuir os danos causados pelas mudanças climáticas, como enxurradas e alagamentos.