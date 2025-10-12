Pessoa servindo bebida alcoólica (Reprodução / Freepik)\nA Prefeitura de Goiânia começou a seguir as novas orientações do Ministério da Saúde para o atendimento de casos de intoxicação por metanol. Segundo as diretrizes, a confirmação do diagnóstico e a indicação de tratamento passam a levar em conta o histórico de consumo de bebida alcoólica, os sintomas apresentados e os resultados de exames laboratoriais. Além disso, um caso será considerado suspeito se os sintomas persistirem ou piorarem entre 6 e 72 horas após a ingestão. A informação foi confirmada pela CBN Goiânia.\nConforme a nova nota técnica, os sintomas incluem sensação de embriaguez, desconforto gástrico e visão turva. O quadro ainda pode evoluir para convulsões, coma e até cegueira. O documento foi enviado na última quinta-feira (9) e vale para todos os estados e municípios.