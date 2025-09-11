Massa de ar seco em Goiás (Wildes Barbosa/O Popular)\nGoiânia registrou nesta quinta-feira (11) a temperatura mais alta do ano, chegando a 39,1°C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Outras cidades goianas também tiveram máximas elevadas: São Miguel do Araguaia marcou 42,5°C, na cidade de Goiás chegou a 42,4°C e Porangatu registrou 41°C.\nEm entrevista ao POPULAR, a meteorologista Elizabete Alves explicou que o calor extremo é resultado de uma massa de ar seco que atua sobre grande parte do país. Segundo ela, a condição cria um bloqueio que impede a chegada de frentes frias à região central do País.\nEstamos sob a influência de uma massa de ar seco predominando sobre a região central do Brasil. Esse bloqueio impede as frentes frias de subir e trazer mais umidade para a nossa região”, afirmou.