-CAVADO_VIDEO_PROPRIO (1.3448531)\nO goianiense ainda pode usar o guarda-chuva em agosto e continuar sonhando com uma pausa momentânea na secura extrema que marca o mês. Ao POPULAR, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explicou que Goiânia pode ter chuvas nesta semana por causa de um fenômeno chamado 'cavado', que favorece a ocorrência de chuvas pontuais.\nEsse cavado nada mais é de que ventos em níveis médios e altos níveis, eu falo de 3 km acima da superfície, 6, 10 km acima da superfície. Esses ventos favorecem a entrada, trazendo assim umidade em médios e altos níveis e favorecendo essa condição para chuva [...] A tendência é continuar com essas instabilidades. Hoje também tem essa possibilidade, amanhã ainda tem também. Então, para hoje e amanhã a região sudoeste com mais intensidade, ou seja, pode ter uma chuva de pancada leve ou uma pancada um pouco mais moderada", informou a meteorologista Elizabete Alves.