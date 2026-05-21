Goiânia atingiu 69,47 pontos no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20), e manteve a sexta posição entre as capitais brasileiras em qualidade de vida, a mesma colocação registrada no ano passado. Embora a nota atual represente uma leve melhora em relação aos 68,21 pontos de 2025, o município, no entanto, não conseguiu recuperar o desempenho de 2024, quando ostentava 70,49 pontos, a vice-liderança entre as capitais e o quarto lugar no ranking geral do país, onde hoje ocupa a 59ª posição. Essa dificuldade da capital goiana em retomar o fôlego de dois anos atrás contrasta com a realidade do restante do país, já que a média nacional brasileira manteve um crescimento gradual e constante no mesmo período, subindo de 62,85 em 2024 e 63,05 em 2025 para 63,40 em 2026.