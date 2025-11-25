Teve início nesta segunda-feira (24) a recarga gratuita de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social. É o que prevê o programa Gás do Povo, do governo federal. Cerca de 1 milhão de famílias devem ser beneficiadas neste primeiro momento. Esta etapa de distribuição do benefício marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema que assegura a entrega direta do gás de cozinha (GLP de 13 kg). A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas.Goiânia é uma das capitais contempladas inicialmente, assim como Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).Para receber o benefício é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo, e estar com o cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.O beneficiário poderá comprovar o direito ao vale pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular. Segundo o governo federal, o modelo vai ampliar a rastreabilidade, a segurança e a eficiência na entrega do benefício.A Caixa Econômica Federal operacionalizará o benefício, ou seja, será a responsável pela distribuição dos vales-cargas, cadastrando revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário. A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser realizada diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, por validação eletrônica na solução tecnológica usada pela revenda e fornecida pela Caixa.