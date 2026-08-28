Após quase 2 anos de mobilização e trabalho, a comunidade muçulmana de Goiânia inaugura, nesta sexta-feira, a Mesquita Al Taubah, o primeiro centro islâmico da capital. Com o conceito “Uma casa de oração. Uma ponte de diálogo. Um espaço de paz”, o novo espaço nasce com a proposta de ser um ambiente de fé, acolhimento, aprendizado e convivência.\nAs atividades na mesquita serão conduzidas pelo imã (nomenclatura do líder religioso muçulmano) Kamal Hamideh, de 84 anos. Os trabalhos são sempre acompanhados de perto por sua mulher, Fatimah Hamideh, de 60. “Meu sonho desde pequeno era construir uma mesquita”, celebra o palestino radicado em Goiás.\nUm sonho compartilhado com adeptos da fé islâmica na capital e que ganhou reforços nos dois últimos anos. Resultado do esforço coletivo da comunidade muçulmana, a construção contou com o apoio e doações de seguidores do Islã, empresários e pessoas de diferentes regiões do Brasil. “Cada tijolo, cada tapete, cada luminária, cada pilar aqui é a contribuição de uma pessoa. Quem não tinha condição de fazer doações materiais doou em serviços”, diz Fatimah.