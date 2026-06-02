(Gutto Lemes)\n92 anos após surgir de um traço modernizador, Goiânia recebeu um reconhecimento que reforça sua própria essência. A capital goiana passou a ser oficialmente reconhecida como Capital Nacional da Art Déco com a sanção da Lei nº 11.630, que também declarou o acervo arquitetônico Art Déco da cidade como patrimônio cultural material.\nA medida valoriza um dos principais símbolos da identidade goianiense e preserva um legado que acompanha a história da cidade desde sua fundação, na década de 1930, e foi sancionada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) em 21 de maio de 2026. A proposta teve origem no Projeto de Lei nº 334/2025, proposto pelo vereador Willian Veloso (PL).\n(Cristiano Borges)\nSegundo o projeto, Goiânia abriga um dos maiores conjuntos de edificações Art Déco do mundo, ficando atrás apenas de Miami, nos Estados Unidos. Atualmente, a cidade reúne 22 construções tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), entre elas o Teatro Goiânia e a antiga Estação Ferroviária.