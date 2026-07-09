-VÍDEO (1.3431220)\nGoiânia ganhará um bar suspenso, que ficará a 40 metros de altura, com vista panorâmica para o Parque Vaca Brava. "Drink in The Sky" é o nome da ação temporária que propõe a experiência, erguida em uma plataforma por um guindaste. A estrutura suporta até 16 pessoas e servirá drinks autorais. A ação é gratuita e começará no domingo (12) e terminará em 27 de julho. Nesse período, o funcionamento será diário, das 11h às 18h. (Veja vídeo acima).\nPara participar da ação, segundo a construtora, é necessário, a partir de segunda-feira (13), visitar um estande de vendas do City Park, que fica localizado na Av. T-15 com a Rua T-67, no Setor Bueno. Após, é necessário seguir a orientação da equipe.\nCinco atividades que prometem animar as férias das crianças em julho\nConheça a região do Rio Araguaia onde Leonardo mostrou praias na divisa entre Goiás e Mato Grosso