A Prefeitura de Goiânia começou a instalar nesta sexta-feira (18) novas placas em 84 cruzamentos para reforçar a orientação aos motoristas e destacar a prioridade dos pedestres. De acordo com a prefeitura, Goiânia já conta com 110 pontos onde a conversão à direita é permitida mesmo com o semáforo vermelho, desde que haja sinalização indicando a chamada Direita Livre. A medida é prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).\nNos novos pontos, as placas trazem as mensagens “Aqui tem Direita Livre” e “Atenção ao Pedestre”. Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), elas servem como reforço às placas regulamentares que já existem nos locais.\nA SET informou ainda ao O POPULAR que a fiscalização é feita por agentes de trânsito e, em alguns pontos, por videomonitoramento. A secretaria afirma que os 110 pontos de Direita Livre já possuem a sinalização necessária. As novas placas fazem parte de um reforço na comunicação com os motoristas. A instalação começou nesta sexta-feira (18) e deve continuar nos próximos dias.