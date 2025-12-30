O trânsito de Goiânia conta com mais de 80 pontos de Direita Livre, cruzamentos que permitem conversão à direita mesmo com o semáforo fechado. Essa medida permite maior fluidez do trânsito, ainda que exija atenção dos motoristas e pedestres.\nAs principais queixas dos motoristas eram relacionadas aos congestionamentos em cruzamentos semaforizados. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), os pontos de maior sobrecarga eram locais onde muitos motoristas precisavam apenas fazer a conversão à direita, mas acabavam retidos aguardando o sinal abrir.\nChefe do Trânsito em Goiânia, Tarcísio Abreu avalia ano como positivo e diz que 'mudança mexe na zona de conforto"\nMobilidade urbana: desafios e soluções para a capital\nAcidentes levam ciclistas a exigir mais segurança nas ruas de Goiânia