Goiânia em dia mais frio que o Alasca (Diomício Gomes/ O Popular)\nVocê se lembra do dia em que os goianos sentiram mais frio do que quem vive no Alasca? Isso aconteceu em 19 de maio de 2022, na capital Goiânia. Naquela manhã, os termômetros chegaram a 5 °C, enquanto o Alasca registrava 6 °C. André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), confirmou que, neste dia, o frio em Goiás chegou a se igualar, em alguns momentos, ao do Alasca.\nAo POPULAR, Elizabeth Alves, coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás, explicou que a situação ocorreu devido a uma forte massa de ar frio impulsionada pelo La Niña. Segundo a meteorologista, as condições de maio de 2022 foram extremamente propícias para essa temperatura atípica.