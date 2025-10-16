O número de pontos de alagamento em Goiânia mais que dobrou nos últimos dez anos, mostrando a dificuldade das últimas gestões em gerir a questão da drenagem urbana conforme a cidade cresce. Atualmente, em toda a capital, os pedestres, motoristas e motociclistas devem evitar pelo menos 135 trechos de ruas durante temporais, quando as chuvas passam de 25 milímetros, em razão de alagamentos e enxurradas. Em 2015, a Prefeitura iniciou o ano apontando 38 pontos alagáveis e, em novembro, anunciou que eram 57 os locais de perigo à população. Ou seja, em uma década, a quantidade de pontos de alagamento teve um aumento de 136% na cidade.\nO mapeamento, em ambos os casos, é da Defesa Civil de Goiânia, e é realizado a partir de observações de agentes do órgão e apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e também informações da imprensa e demais órgãos. O documento atualizado mostra que a região Oeste da capital é a que mais possui ruas perigosas, com 27 locais, seguida da região Central e Sul, ambas com 19 pontos. Válido explicar que o levantamento cita o local exato do alagamento, podendo ser mais de um em uma mesma avenida.