Ao menos 20 árvores foram cortadas no entorno do Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, e em frente ao Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), no Setor Leste Universitário. A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) justifica que os exemplares extirpados estavam comprometidos e em “fim de ciclo biológico”, apresentando risco de queda. Novas mudas devem ser plantadas nos mesmos locais onde foi feita a remoção de espécies como munguba, sibipiruna, angico e jambolão.\nNa última semana, a Amma realizou o corte de oito exemplares nos arredores do parque municipal, na Rua 1. Entre elas, mungubas e sibipirunas, espécies de grande porte. Logo após a retirada, moradores da região se manifestaram contra a medida, com pichações de “luto”, além de lonas pretas e rosas deixadas em cima dos tocos das árvores recém-cortadas. Conforme a pasta, outros dois exemplares, sendo um angico e um jambolão, também foram removidos ao redor do lago situado nas proximidades da antiga sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Todos devem ser substituídos.