Ciclista Simone Dias enfrenta, diariamente, carros estacionados na ciclofaixa na Rua C-149, no Jardim América (Guilherme Alves/O Popular)\nEntre 2021 e 2026, um total de 45,34 quilômetros (km) da malha cicloviária de Goiânia desapareceu, passando de 120,38 km para 75,04 km de extensão neste ano. Esse recuo representa um encolhimento de 37,6% da infraestrutura destinada aos ciclistas no período de cinco anos, situando o indicador geral abaixo do patamar de dez anos atrás, quando a capital dispunha de 78,14 km de estruturas cicloviárias. Além disso, nas vias que ainda restaram em Goiânia há problemas de manutenção, com ciclovias quebradas e ciclofaixas totalmente apagadas, inclusive em torno dos parques Areião, Vaca Brava e Lago das Rosas, o que representa uma perda ainda maior das rotas para as bicicletas.