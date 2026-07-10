Mesmo durante um período atípico, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de chuva para a próxima semana, em algumas regiões de Goiás, incluindo a capital. De acordo com a meteorologista Elizabete Alves, no próximo domingo (12) já começa a aparecer mais nebulosidade, mas a chuva deve vir na segunda-feira (13) e na terça-feira (14).\nNo domingo já começa a mudar, ter mais nebulosidade, a região sudoeste já tem chance de chuva lá no período da noite. Aqui para Goiânia é mais na segunda-feira (13) e na terça-feira (14) que tem possibilidade de chuva”, explica.\nSegundo o instituto, a chuva prevista é devido a uma frente fria que vai entrar pelo sul do país e que, por estar bem intensa e com bastante vento em altos níveis, consegue romper o bloqueia da massa de ar seco predominante em Goiás.