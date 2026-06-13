Goiânia pode ter tempestade com queda de granizo neste sábado (13), dia em que o Brasil estreia na Copa do Mundo 2026. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, a temperatura máxima na capital pode chegar aos 29°C, com a umidade do ar variando entre 40% e 90%.\nAinda conforme o Inmet, neste sábado, haverá chuva com diferentes intensidades no Centro-Oeste do Brasil. Os casos mais significativos estão previstos para Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás, onde devem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.\nDe acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o avanço de uma nova frente fria vinda do Sudeste do Brasil está rompendo o bloqueio atmosférico no centro do país. Esse fenômeno mudará a circulação dos ventos e abrirá os canais de umidade da região amazônica, favorecendo as pancadas de chuva no estado. A previsão do órgão também vale para este sábado.