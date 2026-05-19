Goiânia recebe no próximo fim de semana o 11º Mutirão do Diabetes e Feira de Saúde, que oferecerá atendimento médico multidisciplinar gratuito para a população. O evento acontece no sábado (23), das 8h às 12h, na Fundação Banco de Olhos de Goiás.\nNo mutirão multidisciplinar serão oferecidos 2 mil exames de fundo de olho, 2 mil exames de glicemia capilar (teste rápido da ponta do dedo que avalia a quantidade de açúcar no sangue em tempo real, feito com um glicosímetro), exame de urina (proteinúria), exame do pé diabético, pressão arterial e outros.\nAlém dos exames e consultas, a população também poderá participar da Feira da Saúde, que reunirá serviços ofertados pelo Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead) do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) voltados para diagnóstico, prevenção e educação.