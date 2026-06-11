Goiânia regularizou a oferta de exames de raio X nas unidades de urgência. Em abril, O POPULAR mostrou que pacientes da rede municipal enfrentavam uma verdadeira via-crúcis para conseguir acesso ao exame. Atualmente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dez unidades já disponibilizam o atendimento à população. O Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Bairro Goiá é o único que ainda permanece sem raio X, mas a previsão é que o equipamento entre em funcionamento até o fim deste mês.\nNa edição de 12 de maio, O POPULAR já havia mostrado, em primeira mão, que a SMS tinha contratado uma empresa para reorganizar o serviço de raio X na rede municipal de urgência, após semanas de reclamações por parte dos usuários dos Cais, das unidades de pronto atendimento (UPAs) e dos centros de assistência integrada médico-sanitária (Ciams).