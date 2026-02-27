Um plano de zoneamento e de ação em Goiânia será divulgado nesta sexta-feira (27) com as informações a respeito da organização da cidade para o Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março. O plano contém o que deve ocorrer em regiões da cidade para receber uma quantidade estimada de até 200 mil turistas. Para isso, com o Autódromo Internacional Ayrton Senna no centro das atenções, três áreas foram demarcadas a partir da região do centro esportivo de velocidade até os demais bairros de Goiânia. O planejamento terá ainda as ações de mobilidade, linhas de ônibus especiais, locais para estacionamento, hospedagens e de eventos.\nO documento é uma articulação do Estado de Goiás, a partir da Secretaria-Geral de Governo (SGG), e será executado com um termo de parceria com a Prefeitura de Goiânia. Ele define que a Área 1 considera os bairros do entorno do Autódromo, incluindo os locais que foram escolhidos para serem os bolsões de estacionamento de veículos automotores de quatro ou mais rodas. Durante a realização do evento, esses tipos de veículos (carros, caminhonetes, caminhões, utilitários e outros) não terão acesso ao local do evento, devendo ficar em um dos estacionamentos e as pessoas vão se dirigir com ônibus do sistema de transporte coletivo, que terá linhas específicas.