Goiânia vai sediar a segunda edição do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteiras (ASF), no Teatro Rio Vermelho (Centro de Convenções da capital). O evento é considerado um dos principais encontros científicos e multidisciplinares sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no país.\nA programação divulgada cita nomes de destaque do cenário nacional e internacional sobre o assunto. Dentre os quais: os médicos Carlos Gadia e Thiago Gusmão; a psiquiatra Débora Kerches, a ativista Andrea Werner, o neurologista Marcelo Masruha e o pesquisador Júlio Santos.\nInclusive o Fabrício Carpinejar, que é um poeta e escritor, vai estar no nosso evento, compartilhando a sua história, sua experiência, sua vivência", destacou Ana Flávia, diretora da ASF.\nSTJ decide que planos de saúde não podem limitar terapia para pacientes com autismo