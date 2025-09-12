A Diretoria de Vigilância em Zoonoses (DVZoonoses) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia confirmou, nesta quinta-feira (11), o primeiro caso registrado neste ano de febre amarela em macacos. O animal, da espécie Alouatta caraya, popularmente conhecido como guariba ou bugio, foi encontrado morto na última terça-feira (9), no Residencial Forteville, localizado no Distrito Sanitário Sudoeste. Outro caso na capital, ocorrido no Zoológico de Goiânia, ainda está em investigação.\nA febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda. Pode causar, além da elevação da temperatura corporal, também mal-estar, dores no corpo e, em casos graves, icterícia e hemorragias, com risco de morte. Ela pode evoluir de forma abrupta e com gravidade variável, podendo apresentar alta letalidade nas formas mais graves. Os macacos não transmitem a febre amarela. Assim como os seres humanos, eles também adoecem. A transmissão ocorre por meio da picada de mosquitos infectados pelo vírus. A doença pode ser prevenida por meio da vacinação. A primeira dose é recomendada aos 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos.