A Prefeitura de Goiânia, em acordo firmado nesta terça-feira (18) com o Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio da prorrogação de termo de ajustamento de conduta (TAC), se comprometeu a eliminar completamente a fila de espera das crianças de até 5 anos do ensino básico da rede municipal. O acordo se estende até o fim do mandato do prefeito Sandro Mabel (UB), em 2028. Conforme o TAC, a fila está com 5.101 crianças sem acesso à educação municipal. Dessas, 3.751 esperam vaga na pré-escola e 1.350, em um centro municipal de educação infantil (Cmei).\nMesmo com o documento apontando para mais de 5 mil crianças que não conseguem efetuar a matrícula em algum Cmei ou em escola municipal, por falta de vagas, a Secretaria Municipal de Educação (SME) apresenta números diferentes e inferiores: segundo a pasta, atualmente a média é de 2,5 mil crianças na fila. A SME diz que os dados do TAC tiveram como base o mês de maio e já estariam desatualizados. “O número muda conforme entregamos novas salas de aula e ampliações”, alega a secretaria.