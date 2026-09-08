Goiânia está sob alerta severo para risco de enxurradas, alagamentos e ventos fortes nesta terça-feira (8). O aviso foi enviado pela Defesa Civil Estadual por SMS e WhatsApp para moradores da capital. A orientação é que a população busque abrigo seguro e evite deslocamentos, principalmente durante os períodos de maior intensidade da chuva (confira todas as orientações ao longo do texto).\nA Defesa Civil orientou moradores a evitar áreas de risco, como margens de rios e córregos, encostas e pontes, além de buscar rotas alternativas. A recomendação é não atravessar áreas alagadas a pé ou de carro. Motoristas que encontrarem uma situação de perigo devem procurar um local elevado e aguardar o resgate.\nEm caso de alagamento dentro de imóveis, a orientação é desligar a energia elétrica, o gás e os aparelhos. A Defesa Civil também alertou que a água de enchentes pode esconder buracos e correntes fortes, além de estar contaminada e oferecer risco à saúde.