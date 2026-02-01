Goiânia ganhará um jardim vertical contínuo de 1.380 metros quadrados no Setor Marista, que pode ser considerado o maior do tipo em um edifício residencial em Goiás e um dos maiores do Brasil, segundo o gestor do projeto, Marcos Henrique Santos. Com 1.380 metros quadrados de área verde, a estrutura terá mais de 20 metros de altura e 74 metros de comprimento e está com lançamento previsto para fevereiro deste ano.\nLocalizado na confluência da Rua 15 com a Avenida T-9, o jardim vertical do empreendimento Bioma Wellness Life ocupará seis pavimentos de garagem do edifício, com 74 metros de comprimento. Ele também poderá ser visualizado à distância e deve impactar não apenas os moradores do edifício, mas também o entorno.\nAo POPULAR, Marcos Henrique, gestor do lançamento do empreendimento, desenvolvido pelas empresas AFS Incorporação e Conceito, WV Maldi Incorporações e Joule Participações, explicou que o comparativo foi feito com base em benchmarking de mercado e referências públicas de empreendimentos residenciais verticais no Brasil.