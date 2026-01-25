O número de autuações da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) em relação a podas de árvores feitas irregularmente está em, praticamente, uma por dia neste ano. Nos primeiros 21 dias deste mês foram 18 autuações da agência. Para ter ideia, em todo o ano de 2025 foram 147 autuações, o que gera uma média de duas ações a cada cinco dias do ano. As podas irregulares ocorrem quando a remoção da copa é excessiva, geralmente maior que 30% do volume, ou ocorre a mutilação de todo o topo das árvores, sem a realização das normas técnicas e/ou sem autorização do órgão ambiental. Esses cortes, geralmente, danificam a estrutura e saúde da árvore.\nNa última semana, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) anunciou que terá de extirpar todo o restante do caule e raiz de duas mongubas (Pachira aquatica) que estavam na Rua 1.095 do Setor Pedro Ludovico. As árvores, segundo a análise técnica da Amma, sofreram com poda drástica (como é também chamado o corte irregular) em ação da Equatorial Energia, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica. Problema semelhante ocorreu em novembro do ano passado, em uma espécie localizada na Rua 8, entre as ruas 1 e 3 do Setor Oeste, em que praticamente toda a copa da árvore foi retirada.