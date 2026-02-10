Avançar o sinal vermelho no semáforo durante a madrugada é permitido a todos os condutores de veículos em Goiânia. Isto é, mesmo em cruzamentos com radares, o sinal pode ser furado entre 23h e 4h59. No entanto, a exceção não autoriza o desrespeito ao limite máximo de velocidade da via, que segue sendo autuado.\nO diretor de Trânsito da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Luís Tiago Santos, pontua que, mesmo que o equipamento de avanço de sinal vermelho não opere no horário, a infração por excesso de velocidade é registrada normalmente.\nDe acordo com a Prefeitura de Goiânia, a autorização para avançar o semáforo nesse intervalo foi estabelecida em um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público de Goiás (MP-GO). O acordo tem como finalidade reduzir situações de risco durante a madrugada, como casos de assaltos em cruzamentos. Fora do período permitido, contudo, o avanço do sinal segue sendo uma infração gravíssima.