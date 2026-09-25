A Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur) abriu credenciamento para guias turísticos atuarem em visitas guiadas na capital, podendo se inscrever tanto pessoa física como jurídica. A previsão é de que o profissional realize dez visitas por mês, com despesa anual prevista de R$ 45.308,40, sendo pagos ao profissional R$ 377,57 por visita. A execução dos serviços depende da demanda e da convocação da GoiâniaTur.\nApós o credenciamento, os guias serão chamados por ordem cronológica de assinatura do termo, em sistema de rodízio. Depois de cada visita guiada realizada, o profissional passa para o fim da fila. A convocação é feita por ordem de serviço, enviada por e-mail com antecedência mínima de dez dias corridos. Os credenciados devem ter disponibilidade para trabalhar em fins de semana, feriados e períodos noturnos.